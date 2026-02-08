衆院選埼玉３区は、自民党の黄川田仁志氏が当選を確実にした。黄川田氏は当選６回目。現在は少子化相を務めている。昨年の自民党総裁選では高市陣営の事務局長として記者会見で司会を務めたが、「顔が濃い方」などと指名し、謝罪に追い込まれた。高市首相の側近の１人。