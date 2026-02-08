新潟4区で自民党元職の鷲尾英一郎氏が中道改革連合前職の米山隆一氏らを破り、返り咲きを果たした。中道前職の5人は、いずれも前回2024年衆院選で立憲民主党から立候補し当選。中道は県内5小選挙区の議席独占を逃した。前回選は自民派閥裏金事件への逆風を受け、自民4人と、自民非公認で無所属になった1人が小選挙区で敗北。比例重複で立候補した自民3人のうち、復活当選は1人のみだった。