おもちゃもご飯も飼い主さんも…！全部が好きで気になる子犬さん。フットワークが軽すぎて、すべてが中途半端な光景は面白すぎると話題を呼び、投稿は記事執筆時点で189万回再生を突破。「情報量多すぎｗｗ」「ジワる…」「かわいすぎぃ♡」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『おもちゃにご飯に飼い主さんに…』やりたいことが多すぎる子犬→すべてが『中途半端』な光景】 ボールを咥え