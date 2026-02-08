＜GoodsPress Web編集部員が買ってみた！使ってみた！＞カナル型イヤホンが苦手です。だからって使わないわけじゃないですが、耳が詰まった状態で長時間過ごすのが本当に苦手なわけです。なので自宅ではもっぱらヘッドホン。もう3年近く前にレビュー記事を書いたこれ、今でもオンライン会議で活躍中です。>> 7700円はバーゲン価格!? ソニーの新作ヘッドホン「WH-CH520」がマルチすぎて助かりまくり！長年使っていれば、思うところ