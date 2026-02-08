2026年2月8日投開票の衆議院議員選挙で、三重4区では前知事として圧倒的な知名度を誇る自民党の前職・鈴木英敬さん(51)が3度目の当選確実となりました。自民党では「政調会長特別補佐」として連立を組む維新との調整などを担当しています。