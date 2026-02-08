2026年2月8日投開票の衆議院議員選挙で、愛知8区は、自民党の前職で元復興大臣の伊藤忠彦さん(61)が当選確実となりました。ライバルの中道・伴野さんとは8回目の対決でしたが、これまでよりも街頭に立つ回数を増やし、高市総理人気も追い風に支持を広げました。