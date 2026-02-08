ＪＮＮの分析によりますと、本日投開票が行われている衆院選の推定投票率は午後８時の時点で５７．２パーセントとなる見通しです。戦後３番目の低さとなった前回２０２４年の投票率５３．８５パーセントを３ポイント以上上回る見込みです。