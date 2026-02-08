2026年2月8日投開票の衆議院議員選挙で、愛知６区は自民党の前職で愛知県連の会長を務める丹羽秀樹さんの当選が確実となりました。対抗馬として知名度のある国民民主党・大塚耕平元参院議員が立候補を検討しましたが、体調の問題から断念。丹羽さんが安定した戦いで８回目の当選を確実にしました。