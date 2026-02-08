衆院選は２月８日夜、投票が締め切られた。メディア各社の開票速報によると、自民と日本維新の会の与党は、勝敗ライン「与党で過半数（２３３議席）」を軽く超え、自民党は単独でも過半数を大きく上回る見通しという。首相指名選挙を行う特別国会は２月中旬にも召集される。高市早苗首相の再選はほぼ確実だ。（東京本社編集委員・吉田清久）「高市人気」を追い風に今回の衆院解散はまさに奇襲。戦後政治史に足跡を残す衆