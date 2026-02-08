衆院選神奈川１１区は、自民党の小泉進次郎氏が当選を確実にした。小泉氏は当選７回目。これまで農相などを歴任し、現在は防衛相を務めている。父は元首相の小泉純一郎氏で、妻はフリーアナウンサーの滝川クリステルさん。