2.5次元グループ「すとぷり」、「騎士X - Knight X -」、「AMPTAKxCOLORS」、「めておら - Meteorites -」、「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」の全5グループが8日、東京ドームで大型ライブフェス「STPR Family Festival!! 2026（すとふぇす）」の2日目を開催した。昨年4月に東京ドームと埼玉・ベルーナドームで初開催。大好評を博しての2年連続のお祭りは、3月28、29日にKアリーナ横浜でも開催することが決定した。