海江田万里氏衆院選東京1区で、中道改革連合前職の海江田万里元衆院副議長が自民党元職の山田美樹元環境副大臣に敗北確実となった。1区では他に参政党前職の吉川里奈副代表らが立候補し、5人の争いとなった。海江田氏は連合の支援を背景に選挙戦を展開。高市政権の財政政策を批判し、恒久的な食料品消費税ゼロなどの物価高対策を中心に訴えた。