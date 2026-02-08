8日投開票の衆院選で岩手3区では中道改革連合の小沢一郎氏が小選挙区で敗北しました。【映像】自民党が歴史的大勝か？ 衆院選速報（放送中）同氏は比例代表にも重複立候補しており、今後は比例ブロックでの復活当選を待つ形となります。この選挙区では自民党の藤原崇氏が当選しました。今回の衆院選のANNの議席予測では自民党が単独で3分の2を超える議席数を獲得する情勢となっています。（『ABEMA NEWS』より）