衆院選の選挙戦最終日となった2026年2月7日、日本維新の会はなんば駅前広場（大阪市中央区）で最後の演説を行った。吉村洋文代表、藤田文武共同代表、横山英幸副代表が集まった聴衆に支持を呼び掛けた一方で、演説に抗議する人々がプラカードを掲げたり、旗を振ったりして抗議する場面もあった。藤田共同代表「重たい自民党を動かして、捨て身でやる」会場では、バッグの中身の確認や金属探知機によるチェックが行われており、厳重