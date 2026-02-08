2026年2月8日投開票の衆議院議員選挙で、三重2区では、政治家一家の4代目が雪辱を果たしました。高市内閣のデジタル大臣政務官などを務める川崎秀人さん(44)が、厚労大臣などを務めた父・二郎氏のバックアップを受けて前回選挙区で敗れた中道・下野さんを抑え当選確実です。