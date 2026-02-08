◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１節東京Ｖ３―１水戸（８日・味の素スタジアム）降雪、積雪の影響でＪリーグでは３試合の中止が発表された。東京Ｖ―水戸は予定通りに開催され、ホームの東京Ｖが３―１で勝利した。東京Ｖ・城福浩監督の会見の第一声は感謝の言葉だった。午前９時の段階では数センチの積雪がピッチ一面を覆う銀世界だったが、クラブスタッフ、味の素スタジアム関係者、芝の管理関係者、警備会社のアル