衆院選は８日、投開票され、東京１区（千代田区、新宿区）は、自民党の元職・山田美樹氏が当選を確実とした。中道改革連合の前職・海江田万里元経産相は敗北することが確実になった。毎回、全国屈指の激戦区となることで知られる同区。９人が立候補した前回２０２４年は、山田氏が海江田氏に１９００票差で敗れた。山田氏は党派閥政治資金パーティーを巡る裏金問題で比例重複立候補していなかったことから、落選したが、今回は