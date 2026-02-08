衆院選は８日、投開票され、富山１区（旧富山市）は、元横浜市長で自民党の元職・中田宏氏が当選確実とした。同区は前回２０２４年までは自民の田畑裕明氏が５期連続で当選。党の派閥裏金事件に関与していたことから、２４年は比例への重複立候補が認められなかったが、きっちり勝ち切っていた。その後、田畑氏は党員の無断登録などを理由に同区の支部長に選任されず、代わりに中田氏が公認候補となった。これに対し田畑氏は