衆院選は８日、投開票され、岩手３区（花巻市、北上市、一関市、奥州市、和賀郡、胆沢郡、西磐井郡）は、自民党の元職・藤原崇氏が当選確実となり、中道改革連合の前職・小沢一郎氏が敗北することが確実になった。１９６９年に父の急死を受けて旧岩手２区で初当選。以来、１９回連続で当選を重ねてきた小沢氏だが、選挙区で負けたのは同じ藤原氏の後塵を拝した２０２１年以来、２度目。今回も、自分の選挙区よりも自身が率いる