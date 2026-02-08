2月8日投開票の衆議院議員選挙で、兵庫8区（尼崎市）から立候補した自民党新人・青山繁晴氏（73）の当選が確実となった。青山氏は参院からのくら替えで出馬、維新（前回比例復活）、中道、共産、れいわの新人候補と争った。自民新人・青山繁晴氏（兵庫8区）参議院からの“くら替え”で出馬兵庫8区は、「自公連立政権」発足後、2000年の衆院選以降、民主党政権に交代した2009年の衆院選を除き、全ての衆院選で公明の公認候補