福岡10区は、自民の新人・吉村悠さん（40）が当選確実となりました。福岡10区の出口調査では、吉村さんが中道の前職・城井さんを引き離し、初の当選を確実にしました。吉村さんは2011年に25歳で福岡県議に初当選し、自民党福岡県連の政調会長などを歴任し政治の経験を積みました。地方創生のため国と地方をつなぐ役割を果たしたいと、前回の衆議院選挙で初めて国政に挑戦しましたが、およそ1万7000票差で城井さんに敗れました。そ