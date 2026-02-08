IS:SUE（C）︎LAPONE GIRLS 静養のため一昨年から活動を休止していた IS:SUE（イッシュ）の最年少メンバーであるRIN が、自身の20歳の誕生日である2月8日より、活動を再開することを所属事務所のLAPONE GIRLSが発表。そして、メンバー4人の新たなビジュアルも公開された。また、IS:SUE公式YouTubeチャンネルで、2月12日の19時30分から、フルメンバーによるパフォーマンスを含むスペシャル生配信「IS:SUE Spec