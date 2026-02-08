牧島かれん氏（資料写真）８日投開票の衆院選神奈川１７区（小田原市、秦野市、南足柄市、二宮町、足柄上・下郡）で、自民党前職の牧島かれん元デジタル相（４９）の６回目の当選が確実になった。１７区にはほかに、国民民主党新人の中村太一（３７）、中道改革連合前職の佐々木奈保美（５６）の各氏が立候補した。