河野太郎氏（資料写真）８日投開票の衆院選神奈川１５区（平塚市、茅ケ崎市、大磯町）で、自民党前職の河野太郎元外相（６３）の１１回目の当選が確実となった。防衛、外務、デジタル担当など豊富な閣僚経験に加え、知名度の高さを生かして終始、安定した戦いを展開した。１５区にはほかに、届け出順に参政党新人の小山善光（５３）、れいわ新選組新人の三好諒（４０）、社民党新人の佐々木克己（７０）の各氏が立候補した。