赤間二郎氏（資料写真）８日投開票の衆院選神奈川１４区（相模原市緑・中央区、愛川町、清川村）で、自民党前職の赤間二郎国家公安委員長（５７）の７回目の当選が確実になった。１４区にはほかに、届け出順に参政党新人の先沖仁志（４９）、共産党新人の中村圭（４５）、中道改革連合前職の長友克洋（５５）の各氏が立候補した。