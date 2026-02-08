小泉進次郎氏（資料写真）８日投開票の衆院選神奈川１１区（横須賀市、三浦市）で、自民党前職の小泉進次郎防衛相（４４）が盤石な地盤を生かし、早々に７回目の当選を決めた。高市早苗政権の高支持率を背景に、自民が優位な選挙戦を進める中、「党の顔」の一人として接戦区を中心に全国を巡って支持拡大に努めた。本人不在の選挙区を留守部隊ががっちり固めて他の追随を許さなかった。１１区にはほかに、届け出順に参政