高市旋風はどこまで吹き荒れたのでしょうか。現職大臣、そして党幹部の当落をイッキ見せです！【東京3区石原宏高】「石原ブランド」は守り抜けるのでしょうか。東京3区は、高市政権で環境大臣を務める自民党の石原宏高さんと、中道改革連合の阿部祐美子さんが熱戦を繰り広げています。出口調査では、“残された三男”石原さんがやや優勢な状況。このまま逃げ切れるでしょうか！？【埼玉3区黄川田仁志】埼玉3区は高市首相の“側