中西健治氏（資料写真）８日投開票の衆院選神奈川３区（横浜市鶴見・神奈川区）で、自民党前職の中西健治元財務副大臣（６２）の３回目の当選が確実になった。３区にはほかに、届け出順に共産党新人の横山征吾（５４）、中道改革連合新人の中村武人（５１）、国民民主党新人の二宮研（５０）、参政党新人の荻野ミエ（４２）の各氏が立候補した。