麻生太郎氏福岡8区で自民党前職の麻生太郎副総裁は16回目の当選を確実にした。応援演説で全国各地を回り、ほとんど地元入りしなかったが、組織力でれいわ新選組の新人らを圧倒した。選挙期間中、高市政権が進める防衛力強化や物価高対策をアピール。4日の大阪市での演説で、連立相手が公明党から日本維新の会に代わったことに触れ「『比例代表は公明党と書いてください』などと、くだらないことを言わなくてよくなった」と発言