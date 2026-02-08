衆院選福井２区は、無所属の斉木武志氏が当選を確実にした。斉木氏は当選４回目。ＮＨＫの元アナウンサー。２０２４年の前回選では日本維新の会から立候補し、立憲民主党から立候補した辻英之氏に敗れたが、比例選で復活当選した。昨年、日本維新の会を除名され、衆院自民会派に加わった。高市首相の義理の息子の山本建氏が同区から立候補を表明し、保守分裂の争いになるかと思われたが、山本氏が出馬を取りやめた。