新田章文氏（資料写真）８日投開票の衆院選神奈川２区（横浜市西・南・港南区）で、自民党の新人・新田章文氏（４４）の初当選が確実となった。新田氏は菅義偉元首相の秘書を２０年にわたり務め、公示直前に菅氏が引退表明したことで後継候補となった。２区は１９９６年の小選挙区比例代表並立制導入以来、菅氏が１０期連続で当選を続けてきた。「自民一強」の無風区から一転、主要政党の５新人がしのぎを削る激戦区となった