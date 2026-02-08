古川直季氏（資料写真）８日投開票の衆院選神奈川６区（横浜市保土ケ谷・旭区）で、自民党前職の古川直季復興政務官（５７）の３回目の当選が確実になった。６区にはほかに、中道改革連合前職の青柳陽一郎氏（５６）が立候補した。