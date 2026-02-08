「中道」の大物候補です。高市旋風を前に、厳しい戦いを強いられています。【岩手3区藤原崇当確】「小沢王国」が敗北です。岩手3区は、自民党の元職・藤原崇さんが当選確実です。60年近い議員歴を誇る中道改革連合の小沢一郎さんを接戦の末に退け、2度目のジャイアントキリングを果たしました。【埼玉5区枝野幸男】立憲民主党の“創設者”が厳しい戦いです。埼玉5区は、自民党の新人の井原隆さんと中道改革連合の枝野幸男さん