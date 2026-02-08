坂井学氏（資料写真）８日投開票の衆院選神奈川５区（横浜市戸塚・泉区）で、自民党前職の坂井学前防災担当相（６０）の７回目の当選が確実になった。５区にはほかに、届け出順に日本維新の会新人の久坂くにえ（５３）、中道改革連合前職の山崎誠（６３）、共産党新人の高宮美智子（７３）の各氏が立候補した。