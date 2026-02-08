2026年2月8日投開票の衆議院議員選挙で、三重1区では、自民党の前職・田村憲久さん(61)が11回目の当選確実となりました。東京でアナウンサーを務める長女の活躍も相まって知名度は抜群。2025年12月の結婚発表については「嬉しさと寂しさが半々」と語りました