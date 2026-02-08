俳優・モデルの清原翔さん（33）が8日までにインスタグラムを更新。感染性心内膜炎による脳出血の手術後の療養中である清原さんの最新ショットがネット上で話題となっています。【写真】清原翔さんの誕生日を祝福しようと大勢が駆け付けました2月2日に33歳の誕生日を迎えた清原さんは、友人がお祝いに駆けつけた時の様子をアップ。「昨日みんなが祝ってくれた！」とコメントしており、公開された写真では、モデルの守屋光治さんや