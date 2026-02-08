◆明治安田J1百年構想リーグ第1節福岡1―1（PK6−5）岡山（8日、福岡・ベスト電器スタジアム）来年の加入が内定し、今季は特別指定選手として登録されている神奈川大3年のMF前田快（こころ）（21）が初出場初ゴールを記録し、チームの開幕戦での勝利に貢献した。衝撃的なデビュー戦ゴールとなった。1点を追う後半33分、前田快はペナルティーエリア付近でFKの跳ね返りに反応。「気持ちよく足を振り抜いて、枠に入れよう」と