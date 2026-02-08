静岡県の選挙管理委員会は2月8日、衆議院議員選挙の開票作業の遅延が見込まれると発表しました。 降雪の影響により道路が閉鎖され、一部の投票所で投票箱が開票所へ持ち込めない状況となっていて、午後7時現在、開票作業の30分～１時間程度の遅延が見込まれているということです。 開票作業の遅延が予想されるのは、熱海市、伊東市、富士市第1開票区、富士市第2開票区、函南町だということです。