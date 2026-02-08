衆院選・熊本4区で自民党の前職・金子恭之さんが10回目の当選を確実にしました。 現在のあさぎり町出身、64歳の金子さんは2000年の初当選から国土交通副大臣や総務大臣などを歴任。現在は国土交通大臣として2度目の入閣をしています。今回は公務の影響で選挙期間中、4日間しか選挙区に入れない初の事態となりましたが党の地方議員や市町村長が「防災や農林水産業の発展交通インフラ強化」など金子さんの代弁を続けました。これ