熊本1区で自民党の前職・木原稔さんが7回目の当選を確実としました。 木原さんは熊本市出身の56歳。安倍・菅政権で総理大臣補佐官、岸田政権では、防衛大臣として初入閣し、高市政権では総理の右腕とも呼ばれる政権の要、官房長官を務めています。選挙期間中は危機管理のため1度も熊本に戻れずリモートで集会に参加。地元では県選出の国会議員や党の地方議員などが代わりに支援を訴えました。自民党と連立を組む日本維新