玄葉光一郎氏衆院選福島2区で、中道改革連合の玄葉光一郎前衆院副議長が自民党前職の根本拓氏に敗北確実となった。玄葉氏は当選11回のベテランで、民主党政権で外相などを歴任した。大票田の郡山市を中心に、無党派層への浸透に苦しんだ。玄葉氏の義理の父は佐藤栄佐久元福島県知事。