石破茂氏自民党の石破茂前首相（鳥取1区）、岸田文雄元首相（広島1区）はそれぞれ選挙区で当選を確実にした。長年築いた地盤と高い知名度で盤石の戦いを見せた。石破氏は参政、国民民主両党の新人らを破り14選。首相として臨み、一度も地元入りできなかった前回選と違い、選挙区内ほぼ全ての自治体に足を運んだ。岸田氏が出馬した広島1区には7人が立候補。全国各地への応援で不在中は地元議員や秘書らが支持を固め、12回目の