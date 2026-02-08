2月8日投開票の衆議院選挙・熊本2区について、RKK熊本放送は出口調査や独自取材の結果から、自民党前職の 西野太亮 候補（47）を当選確実としました。 当選確実 情報 ▶熊本1区▶熊本2区▶熊本3区▶熊本4区