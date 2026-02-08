村岡嗣政氏任期満了に伴う山口県知事選は8日投開票の結果、無所属の現職村岡嗣政氏（53）＝国民推薦＝が、いずれも無所属で自民党会派に所属していた元県議の新人有近真知子氏（43）とコンビニ店員の新人大久保雅子氏（61）＝共産、社民推薦＝を破り4選を確実にした。自民の県組織は村岡氏を推薦し、一部自民市議は有近氏を支援する保守分裂含みの構図となった。村岡氏は企業誘致など3期にわたる知事の実績をアピール。公明党