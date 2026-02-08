熊本3区で自民党の前職・坂本哲志さんが9回目の当選を確実としました。 坂本さんは2003年の衆院選で初当選し、これまで8期、20年あまり国会議員を務めました。農林水産大臣や国会対策委員長の経験から選挙戦ではこれまでの実績や経験をアピール。さらに、生活や経済、国家の安全保障の必要性や熊本を日本の産業の中心にすることなどを訴えました。選挙区をくまなく回り組織戦を展開した坂本さんが9回目の当選を確実として