吉村洋文氏（左）と横山英幸氏大阪府知事、大阪市長の出直しダブル選は8日、知事に日本維新の会の前職吉村洋文氏（50）が3選を、市長に維新の前職横山英幸氏（44）が再選を確実にした。府市の二重行政解消を目指す「大阪都構想」への3度目挑戦を掲げ、それぞれ複数の新人を破った。両氏は来年4月までの任期中に都構想の住民投票を実施する方針で、具体的な制度の検討を加速させる。両氏は衆院選と同日の投開票に合わせ、任期途