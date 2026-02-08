衆院選の投開票日の８日、夜は全テレビ局が開票特番を放送。ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」もＴＢＳドラマ「リブート」も休止となり、ＳＮＳではドラマファンから悲鳴があがっている。ＮＨＫ大河は大型選挙投開票日は、午後７時台にスライド放送されることもあるが、今回は７時台は「ミラノ五輪」番組が放送された。ＴＢＳも前回衆院選では日本シリーズ中継との合体ＳＰを放送したが、今回は通常どおりの選挙特番。ネット