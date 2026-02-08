お笑いコンビ・爆笑問題の太田光が、8日放送の衆議院議員選挙特番『選挙の日2026太田光がトップに問う！結果でどう変わる？わたしたちの暮らし』（後7：53〜深0：00）に出演。10時20分頃に自民党総裁の高市早苗首相と中継を結ぶことが発表された。【動画】今回はどうなる…太田光が各党トップに問う！この日の番組冒頭、太田は「（TBSでの選挙特番は）5回目なんですけど、各党党首、みんなシリアス。同時に世間のイメージと