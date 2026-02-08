愛知2区で当選を確実にした、国民民主党の前職 古川元久さんは、手取りを増やす政策などを訴えてきました。 党の代表代行として県外の応援に回ることが多かったのにも関わらず、盤石な強さを見せ、11回目の当選を確実にしました。