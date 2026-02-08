愛知4区で当選を確実にした、自民党の前職・工藤彰三さん（61歳）は、名古屋港のさらなる発展などを訴えました。 前回小選挙区で敗れた中道前職との戦いでしたが、高市総理が入るなど党としてもバックアップ。6回目の当選を確実にしました。